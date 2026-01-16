حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 09:29 مساءً - ملعب الإنماء يستضيف اليوم مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين فريقي الاتحاد والاتفاق في منافسات الجولة السادسة عشر من دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي، حيث يضع الاتحاد نصب عينيه تحسين موقعه في جدول الترتيب لمنافسة خصمه اللدود "الزعيم" فيما يسعى الاتفاق إلى الفوز ليُنافس الكبار في المربع الذهبي، وفي الفقرات التالية نوفر كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد والاتفاق وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق يلا شوت مباشر اليوم في دوري روشن بجودة عالية hd شاهد

تنطلق مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة، وهو ما يُوافق:

السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيكون اللقاء على أرضية ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

الاتحاد : يحتل المركز السادس في جدول الدوري السعودي برصيد يصل إلى 27 نقطة، فيسعى إلى تحسين موقعه في الجدول.

: يحتل المركز السادس في جدول الدوري السعودي برصيد يصل إلى 27 نقطة، فيسعى إلى تحسين موقعه في الجدول. الاتفاق: يحتل المركز السابع في جدول الدوري السعودي برصيد يصل إلى 22 نقطة، فيحاول مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وعلى الرغم من فوز الاتحاد أمام الاتفاق في آخر مباراتين جمعت بينهما في دوري روشن إلا أن مباراة اليوم مفتوحة على كافة الاحتمالات.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والاتفاق عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن عن طريق شبكة قنوات ثمانية والتي خصصت قناة ثمانية 1 لنقل أحداث اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد والاتفاق اليوم.

على أن تتم إضافة تردد قناة ثمانية على عرب سات (11919/ 27500 / أفقي) أو نايل سات (12360 /27500 / عمودي).

كما أصدرت شبكة ثمانية تطبيق خاص بها يُتيح لهواة المتابعة الرقمية الاستمتاع بمشاهدة مباريات دوري روشن دون تقطيع وبجودة عالية عبر الإنترنت، حيث يُمكنك تحميل تطبيق ثمانية أو تطبيق جاكو إن كنت في أي مكان بالعالم.