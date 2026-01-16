اطّلع على بدون اشتراك.. القنوات الناقلة لمباراة باريس سان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 09:29 مساءً - يستضيف نادي باريس سان جيرمان نظيره نادي ليل مساء اليوم الجمعة، في قمة مرتقبة يحتضنها ملعب "بارك دي برانس" بالعاصمة الفرنسية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

يدخل "الـ بي أس جي" اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لاستعادة الصدارة من نادي لانس والحفاظ على حظوظه في الدفاع عن لقبه، في المقابل، يطمح فريق ليل صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة لمواصلة عروضه القوية وتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل

تقام المباراة اليوم الجمعة 16 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليل

يمكنكم متابعة أحداث اللقاء مباشرة عبر beIN SPORTS 1 HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة الوصف والتعليق على المباراة للمعلق حسن العيدروس.