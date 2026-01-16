”بدون اشتراك” القنوات الناقلة لمباراة الخليج ضد الأخدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 09:29 مساءً - يستضيف نادي الخليج نظيره نادي الأخدود عصر اليوم الجمعة، في مواجهة هامة يحتضنها "استاد الأمير محمد بن فهد" بالدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2026.

ويدخل الخليج اللقاء وهو في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة انتصاراته وتحسين مركزه.

في المقابل، يطمح الأخدود صاحب المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من مراكز الهبوط وتصحيح مساره في البطولة.

موعد مباراة الخليج ضد الأخدود

تقام المباراة اليوم الجمعة 16 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في الساعة 04:45 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس و الساعة 05:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، و الساعة 06:45 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة الخليج ضد الأخدود

يمكنكم متابعة أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قناة ثمانية Thmanyah الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي رقمياً لهذا الموسم.