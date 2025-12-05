الرياض - كتبت رنا صلاح - يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول زيارة إلى الهند منذ أربع سنوات، التقى فيها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

بوتين يجري أول زيارة للهند منذ أربع سنوات

وقال مودي للرئيس الروسي، إن بلاده تؤيد السلام وإن على العالم أن يعود إليه، في إشارة إلى الصراع الدائر في أوكرانيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه نيودلهي محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري لخفض الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بضائعها بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي.



وعبر بوتين عن امتنانه لرئيس الوزراء الهندي للاهتمام الذي توليه نيودلهي لجهود السلام في أوكرانيا.



وقال إن روسيا والهند تربطهما علاقات في المجال العسكري وفي مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي ضمن أمور أخرى.