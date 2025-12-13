 اليونيسف تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، السبت، من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، داعية إلى تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، لا سيما الملابس والخيام في ظل الظروف الجوية القاسية.

وأوضحت المنظمة، أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.

ودعت إلى السماح بنقل المساعدات الإنسانية بما في ذلك كميات كبيرة من إمدادات الشتاء المتراكمة على حدود القطاع بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق.

وأظهرت فحوصات التغذية التي أجرتها "اليونيسف" وشركاؤها في غزة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، أن 9300 طفل دون الخامسة في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد.