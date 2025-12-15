الرياض - كتبت رنا صلاح - قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الاثنين، إن الحكومة الأسترالية ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني والتي أسفرت عن مقتل 16 شخصا.

أستراليا تدرس تشديد قوانين حيازة السلاح بعد مجزرة بونداي

ووصفت الواقعة بأنها أسوأ حادثة عنف مسلح تشهدها البلاد منذ ما يقرب من 30 عاما.



وأوضح رئيس الوزراء أن القوانين المشددة التي سيتم النظر فيها ستشمل فرض قيود على عدد الأسلحة التي يستخدمها أو يحملها الأفراد وإجراء مراجعة دورية لتراخيص السلاح.