الرياض - كتبت رنا صلاح - تفاجأ أهالي عزبة رأس طيرة جنوب قلقيلية، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية، وتوزيع منشورات تطالبهم بخفض صوت الأذان في مسجدي العزبة.

منشورات إسرائيلية تطالب بخفض صوت الأذان

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال تذرع بإزعاج مستوطني مستوطنة "ألفي منشة" المقامة على أراضيها.



واعتبر الأهالي هذه الخطوة اعتداءً على حرية العبادة، واستمرارًا لسياسة التضييق والانتهاكات بحقهم، لا سيما في ظل تهديد جنود الاحتلال باعتقال أئمة المساجد في حال تكرار رفع صوت الأذان.



وتقع عزبة رأس طيرة جنوب شرقي مدينة قلقيلية، ويبلغ عدد سكانها نحو 700 نسمة، وتُقدّر مساحة أراضيها بحوالي 1000 دونم، وهي مصنفة ضمن المنطقة (ج)، ويحاصرها جدار الفصل العنصري من جميع الجهات.