الرياض - كتبت رنا صلاح - أبلغ رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، مساء الثلاثاء، عن سماع دوي عدة انفجارات في سماء المدينة.

انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي

وكتب كليتشكو في قناته على تطبيق "تلغرام": "انفجارات في العاصمة."

وفقا للبيانات المباشرة على الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة الإنذار الجوي في كييف، مما يدل على تهديد جوي محتمل أو جار.

بدأت القوات المسلحة الروسية شن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم الذي نسبته السلطات الروسية إلى أجهزة الاستخبارات الأوكرانية. وتستهدف هذه الضربات، وفقًا للتصريحات الروسية، منشآت الصناعة الدفاعية والقيادات العسكرية ومراكز الاتصالات في مختلف أنحاء البلاد.

من جهته، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية في مواجهتها مع القوات المسلحة الأوكرانية "لا تضرب المنازل السكنية والبنية التحتية الاجتماعية".