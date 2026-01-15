نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني يعود للنمو مدفوعا بتعافي تصنيع السيارات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 10:06 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات رسمية، عودة الاقتصاد البريطاني إلى النمو في نوفمبر مدفوعا باستئناف الانتاج في مصانع جاجوار لاند روفر عقب هجوم سيبراني.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني أن إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا ارتفع بواقع 0.3 بالمئة لشهر نوفمبر عقب انكماش بنسبة 0.1 بالمئة في أكتوبر.

كما أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد البريطاني نما في سبتمبر بزيادة بواقع 0.1 بالمئة.

وكان النمو الاقتصادي في نوفمبر مدعوما بقفزة بواقع 25.5 بالمئة في تصنيع السيارات فيما يواصل التعافي عقب التراجع الحاد في النشاط في سبتمبر بعد غلق مصانع جاغوار لاند روفر.

وشهد أكبر مُصنع للسيارات في المملكة المتحدة عودة الانتاج إلى المستويات الطبيعية في نوفمبر بعدما أوقف الانتاج عبر مواقع التصنيع والبيع في سبتمبر جراء تأثير هجوم سيبراني كبير.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض البناء بواقع 1.3 بالمئة في نوفمبر، عقب اتجاه نزولي أخير.

ولكن قطاع الإنتاج نما بواقع 1.1 بالمئة في نوفمبر، مدفوعا بتصنيع السيارات وكذلك قفزة بواقع 3.8 بالمئة في المنتجات الصيدلانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد البريطاني يعود للنمو مدفوعا بتعافي تصنيع السيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.