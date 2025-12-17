الرياض - كتبت رنا صلاح - رحّب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي أكّد الحق الأصيل والثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بموافقة 164 دولة.

تأييد أممي واسع لحق الفلسطينيين .. والبرلمان العربي يثمّن القرار

وقال اليماحي في بيان صحفي الأربعاء، إن هذا التصويت انتصارا للحق الفلسطيني، وتجسيدا لإرادة دولية واضحة لا تقبل التشكيك أو المساومة، لافتا إلى أن التصويت يعكس عزلة الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وأخلاقيا.

وأشار إلى أن هذا القرار الأممي يُشكّل رفضا صريحا وقاطعا لجميع أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية، باعتباره انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أدان رئيس البرلمان العربي، الانتهاكات المستمرة للاحتلال في الضفة الغربية ومحاولته تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية.