الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد قطاع غزة كارثة إنسانية جديدة مع استمرار المنخفضات الجوية، حيث أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، أن أكثر من 17 بناية سكنية انهارت بشكل كامل منذ بداية موجة الأمطار والسيول، فيما تعرضت أكثر من 90 بناية لانهيارات جزئية خطيرة تهدد حياة آلاف المواطنين.

غزة: وفاة 17 مواطناً وغرق مراكز الإيواء وسط المنخفضات الجوية

وأكد بصل أن تداعيات هذه الظروف الجوية القاسية أسفرت عن وفاة 17 مواطناً بينهم أربعة أطفال نتيجة البرد القارس وانهيارات المباني، مشيراً إلى أن نحو 90% من مراكز الإيواء في غزة غرقت بالكامل بفعل السيول ومياه الأمطار.

وأضاف أن جميع الخيام المنتشرة في مختلف مناطق القطاع تضررت وغرقت، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت وتلف ملابسهم وأغطيتهم، الأمر الذي فاقم من حجم المعاناة الإنسانية.

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تلقت أكثر من 5000 نداء استغاثة منذ بدء المنخفضات الجوية، في ظل عجز واضح عن توفير حلول عاجلة.

وجدد بصل دعوته العاجلة إلى المجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل إغاثة سكان غزة وتوفير احتياجات إنسانية طارئة، مؤكداً أن الخيام أثبتت فشلها الكامل كحل للأزمة، مطالباً ببدء عملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته.