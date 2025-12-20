الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكرت مصادر أمنية تركية أن رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين التقى السبت مع رئيس حركة (حماس) وكبير مفاوضيها خليل الحية وناقشا الإجراءات اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة.

رئيس المخابرات التركي يبحث مع حماس المرحلة الثانية لغزة

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن كالين التقى بوفد حماس في إسطنبول في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأن الجانبين ناقشا الخطوات اللازمة لمنع ما وصفوها بانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأضافت، دون الخوض في التفاصيل، أنهما بحثا أيضا الإجراءات اللازمة لحل القضايا العالقة تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.