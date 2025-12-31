الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت طوكيو الأربعاء، أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهمان للمجتمع الدولي بأسره"، محذرة من أن المناورات العسكرية بالذخيرة الحية التي أجرتها الصين في مطلع الأسبوع لمحاكاة حصار بحري لتايوان "تصعد التوتر" في المنطقة.

اليابان تحذر من المناورات العسكرية الصينية حول تايوان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا إن "ألتدريبات العسكرية التي قام بها الجيش الصيني مؤخرا حول تايوان تصعد التوتر في مضيق تايوان".



وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام "لطاما أكدت الحكومة اليابانية أنها تود أن تتم تسوية مسألة تايوان سلميا من خلال الحوار".

وختم "سنواصل متابعة تطورات الوضع بأكبر قدر من الانتباه".



وقامت الصين الاثنين والثلاثاء بإطلاق صواريخ ونشر عشرات الطائرات المقاتلة والسفن حول تايوان في إطار مناورات عسكرية تحاكي حصارا لموانئ الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها وتتوعد بضمها ولو بالقوة.



وكانت رئيسة الوزراء اليابانية المحافظة ساناي تاكايشي ألمحت في تشرين الثاني إلى احتمال تدخل طوكيو عسكريا في حال تعرض تايوان لهجوم، ما أثار غضب بكين وتسبب بأزمة دبلوماسية كبرى بين القوتين الأسيويتين.