اطّلع على الشوط الأول.. بث مباشر ماتش مصر والسنغال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 09:29 مساءً - مباراة اليوم بين مصر والسنغال تأتي ضمن منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، ويحتضنها ملعب ابن بطوطة في طنجة بالمغرب، وفي الفقرات التالية نوفر مجموعة من أهم التفاصيل الخاصة باللقاء من الموعد والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع للفراعنة.

شاهد الشوط الأول.. بث مباشر ماتش مصر والسنغال يلا شوت مباشر بدون تقطيع أو تأخير في البث متعدد الجودة hd كأس افريقيا

تُقام مباراة السنغال ومصر اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يُوافق الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، ويُمكن متابعتها أيضًا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

وتستطيع مشاهدة مباراة مصر والسنغال اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورت بشكل مباشر وحصري عبر:

BeIN Sport Max 1 HD.

BeIN Sport Max 2 HD.

BeIN Sport Max 3 HD.

BeIN Sport Max 4 HD.

كما أن المباراة متاحة على قناة الجزائرية الأرضية لمن يرغب في متابعة اللقاء عبر البث الأرضي، ناهيك عن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيقات البث المباشر (بي إن كونكت، تود).

وقد أسندت قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق إلى المعلق الرياضي "علي محمد علي" عبر قناتها المشفرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

يعتمد حسام حسن على محمد صلاح ورفاقه اليوم بتحديد العناصر المميزة التي تطمح في الفوز، وجاء القرار النهائي بشأن تشكيل الفراعنة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، محمد هاني، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح.

تشكيل منتخب السنغال أمام مصر