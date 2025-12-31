الرياض - كتبت رنا صلاح - تشير التقارير إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وراء ضربة بطائرة مسيرة نفذت الأسبوع الماضي واستهدفت منطقة رسو يشتبه في استخدامها من قبل شبكات تهريب المخدرات الفنزويلية، لتكون أول عملية مباشرة معروفة على الأراضي الفنزويلية منذ أن بدأت الولايات المتحدة شن ضربات في سبتمبر (أيلول)، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصدران مطلعان على تفاصيل العملية السرية.

عملية أمريكية سرية في فنزويلا وتكتم حول التفاصيل

ويعتبر ذلك تصعيداً كبيراً في حملة الضغط التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ أشهر ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما لم يقر المسؤولون الفنزويليون بالضربة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار للمرة الأولى إلى العملية في مقابلة إذاعية، الجمعة، مع جون كاتسيماتيديس على إذاعة "دبليو إيه بي سي" في نيويورك، قائلًا إن الولايات المتحدة دمرت منشأة "كبيرة" تستخدم كنقطة انطلاق للسفن.



وخلال حديثه مع الصحافيين، الإثنين، أثناء استضافته رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في منتجع مارالاغو، أضاف ترامب أن العملية استهدفت "منطقة أرصفة كانوا يحملون فيها القوارب بالمخدرات"، لكنه امتنع عن التعليق عندما سُئل عما إذا كانت الضربة نُفذت من قبل الجيش أم وكالة الاستخبارات المركزية.



كما رفض مسؤولو "سي آي إيه" والبيت الأبيض تقديم مزيد من التفاصيل.