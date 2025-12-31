الرياض - كتبت رنا صلاح - بفضل الأداء المميز لأسهم شركات التعدين والمعادن النفيسة، إلى جانب شركات الدفاع والبنوك، في ظل ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار، يتجه سوق الأسهم في لندن إلى اختتام عام 2025 عند أحد أقوى مستوياته منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، بعدما سجل مؤشر "فايننشال تايمز 100" أفضل أداء سنوي له منذ عام 2009.

فايننشال تايمز 100 يغلق عند مستوى تاريخي

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المؤشر، الذي يضم كبرى الشركات المدرجة في السوق البريطانية، ارتفع بأكثر من 21 بالمئة منذ بداية كانون الثاني الماضي، ليبلغ مستويات قياسية غير مسبوقة.

وأوضحت الصحيفة أن المؤشر أغلق في آخر جلساته عند مستوى تاريخي بلغ 9940 نقطة، بعد أن لامس ذروة جديدة عند 9954 نقطة، مدفوعا بموجة تفاؤل موسمية بين المستثمرين عرفت بـ"رالي سانتا" في حي المال بلندن.

وللمرة الأولى منذ فترة، تفوقت "بورصة لندن" على "وول ستريت"، إذ حقق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي مكاسب بلغت نحو 17 بالمئة فقط خلال العام.