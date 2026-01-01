الرياض - كتبت رنا صلاح - طالبت منظمات أممية ودولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قراراتها التي تهدد بوقف أنشطة 37 منظمة إنسانية في غزة والضفة الغربية، بينها "أطباء بلا حدود"، أوكسفام، المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير.

انتقادات دولية واسعة لحظر إسرائيل منظمات إنسانية في غزة

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن تعليق وصول وكالات الإغاثة إلى غزة "أمر شائن"، مؤكدة أن هذه القيود غير قانونية وتفاقم الوضع الإنساني المتردي. ودعت الدول ذات النفوذ للضغط على إسرائيل للسماح بوصول المساعدات دون عوائق.

اللجنة المشتركة لقادة منظمات العمل الإنساني حذرت من أن الحظر يهدد بتقويض التقدم الهش منذ وقف إطلاق النار، ويعرض الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفاً لمخاطر إضافية، مشيرة إلى أن هذه المنظمات تقدم نحو مليار دولار سنوياً من المساعدات.

الأمم المتحدة نددت أيضاً بخطوة إسرائيل منع الكهرباء والمياه عن منشآت الأونروا، حيث أكد المتحدث ستيفان دوجاريك أن ممتلكات الوكالة مصونة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة، فيما وصف المفوض العام فيليبي لازاريني القرار بأنه حملة ممنهجة لتشويه سمعة الأونروا.

وتفرض إسرائيل شروطاً جديدة على المنظمات، منها تسليم قوائم بأسماء الموظفين الفلسطينيين لفحص أمني، وهو ما رفضته منظمات دولية خشية تعريض موظفيها للخطر. وبدأت سلطات الاحتلال بالفعل إجراءات لإلغاء تراخيص بعض المنظمات، على أن تدخل القرارات حيز التنفيذ في مارس/آذار المقبل.