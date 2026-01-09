الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، إن مؤتمر الرياض يسعى لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وزير الدفاع السعودي: مؤتمر الرياض يبحث حلولاً عادلة للقضية الجنوبية

وأكد أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر الرياض بالتعاون مع الشخصيات الجنوبية.

وشدد الوزير على أن شخصيات من كافة محافظات الجنوب في اليمن ستشارك دون إقصاء أو تمييز في مؤتمر الرياض حول مستقبل القضية الجنوبية.

وأشار وزير الدفاع إلى أن القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي قرارا شجاعا.