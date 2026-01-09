الرياض - كتبت رنا صلاح - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الجمعة إن بلاده تدعو إسرائيل إلى وقف مشروع (إي1) الاستيطاني المثير للجدل، وتحذر من أن المشروع ينذر بزيادة الاضطرابات في الضفة الغربية والمنطقة.

ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف مشروع إي1 الاستيطاني

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي روتيني للحكومة: "لا بد من الإشارة إلى أنّ خطط إقامة مشروع إي1 الاستيطاني هي جزء من تكثيف شامل لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما لاحظناه في الآونة الأخيرة".

وتابع قائلا: "ينذر هذا المشروع بزيادة الاضطرابات لأنه سيزيد القيود على تنقلات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية"، وسيقوّض فرص حل الدولتين.