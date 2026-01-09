الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه "ألغى" هجوما ثانيا كان يعتزم تنفيذه على فنزويلا بعد أن أفرجت كراكاس عن "عدد كبير من السجناء السياسيين".

فنزويلا تطلق سجناء سياسيين وترامب يعلن إلغاء هجوم جديد

وكتب ترامب عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشل": "تطلق فنزويلا سراح عدد كبير من السجناء السياسيين كدليل على سعيها للسلام (...) بسبب هذا التعاون، ألغيت موجة ثانية متوقعة سابقا من الهجمات".



وأضاف: "سيتم استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار من جانب شركات النفط الكبرى، وسألتقي بهم جميعا اليوم في البيت الأبيض".