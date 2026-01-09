الرياض - كتبت رنا صلاح - أكّد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الجمعة أن بلاده "لن تتراجع" في مواجهة "المخرّبين" و"مثيري الشغب"، مع اتساق نطاق الاحتجاجات التي تشهدها منذ أسبوعين.

خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة مثيري الشغب

وفي ثاني كلمة له منذ بدء الاحتجاجات، قال خامنئي إنّ يدَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ملطختان بدماء أكثر من ألف إيراني"، في إِشارة ضمنية إلى ضحايا الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران في حزيران، وساندتها فيها الولايات المتحدة.

وأكّد المرشد في الخطاب الذي بثه التلفزيون الرسمي، أن ترامب "المتعجرف" سوف "يسقط"، على غرار السلالات الملكية التي حكمت إيران حتى انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.