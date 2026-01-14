نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك الدولي: انتعاش التجارة العالمية في 2025 وتباطؤ متوقع في 2026 وسط تحديات الرسوم الجمركية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يناير 2026 05:56 مساءً - سمر السيد _ أفاد البنك الدولي بأن معدلات التجارة العالمية حققت نموا خلال العام الماضي 2025 كان أعلى بنسبة 1.6 نقطة مئوية عن نظيره المتوقع في شهر يونيو الماضي، وهو ما يعكس زيادة تفوق التوقعات في مخزون السلع لدى البلدان.

ورجح البنك تباطؤ معدلات التجارة العالمية بشكل ملحوظ في العام الجاري 2026، حبث خفض توقعاته لنموها بمقدار 0.2 نقطة مئوية، لاسيما مع تراجع مخزون السلع بالبلدان، وتزايد تأثيرات الإجراءات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على بلدان العالم.

فيما من المتوقع أن يرتفع معدل نمو التجارة العالمية العام المقبل 2027 إلى 2.7%، وذلك بما يتماشى إلى حد كبير مع نمو الناتج العالمي، وتراجع حالة عدم اليقين بشأن السياسات، وتكيف التدفقات التجارية بشكل كامل مع زيادات الرسوم الجمركية.

وحسبما أفادت أحدث نسخة من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي مساء أمس الثلاثاء، لا تزال آفاق التجارة العالمية متأثرة سلبًا بتصاعد التوترات التجارية، وعدم اليقين السياسي المرتبط بارتفاع الرسوم الجمركية.

تسارع وتيرة تجارة السلع في 2025 بسبب مخاوف الرسوم الأمريكية

ويرى البنك أن التجارة العالمية كانت قد تعززت العام الماضي من خلال تسارع وتيرة تجارة السلع لدى البلدان بسبب التخوفات المرتبطة بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتوقع أن يؤثر ضعف التجارة العالمية وتباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى سلبًا في الطلب على الطاقة والسلع الصناعية، كما أنه من المرجح أيضا هبوط أسعار النفط الخام مع انخفاض الطلب وزيادة إمدادات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومجموعة الدول المنتجة التابعة لها.

البنك يُتوقع أن تواجه أسواق النفط فائضًا كبيرًا في المعروض

وفي ضوء هذه المعطيات، يُتوقع أن تواجه أسواق النفط فائضًا كبيرًا في المعروض.

يضيف تقرير البنك، أن الطلب على الطاقة النظيفة سيقلل من حدة أسعار المعادن الصناعية، وهو ما سيعوض جزئياً تباطؤ نمو النشاط الصناعي.

يشار إلى أنه بعد توقف دام 90 يوماً، أعادت الإدارة الأمريكية العمل بزيادات شاملة ومتبادلة في الرسوم الجمركية في أغسطس 2025، وفرضت تغريفات إضافية خاصة بكل دولة وقطاع، مع إعفاء الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية نهائية معها.

ونتيجة لهذه الخطوة، ارتفع متوسط ​​معدل التعريفات الجمركية الأمريكية الفعلي إلى حوالي 17% بحلول أواخر عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ولكنه أقل بكثير من ذروة منتصف أبريل من العام الماضي التي بلغت حوالي 28%.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية إلى حد ما عن مستوياتها التاريخية المرتفعة، حيث ساهم إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة في توضيح مسارات الرسوم الجمركية المستقبلية.

البنك يتوقع أن يظهر الأثر الكامل للرسوم الجمركية المرتفعة تدريجيًا خلال 2026

ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يظهر الأثر الكامل للرسوم الجمركية المرتفعة تدريجيًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنها لم تُطبق عند فرضها على البضائع التي كانت بالفعل في طريقها إلى الولايات المتحدة ، وهي عملية قد تستغرق شهرين.

في الوقت نفسه، تباطأ نمو تجارة الخدمات عالميا بشكل ملحوظ، مما يعكس تباطؤًا واضحًا في خدمات السفر في أعقاب تعافي أعداد السياح العالميين بعد جائحة كورونا.

كما تباطأت خدمات النقل، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتجارة السفر والسلع، بشكل ملحوظ أيضًا.

توقع تباطؤ نمو تجارة السلع والخدمات العالمية إلى 2.2% في 2026

ومن المتوقع، أن يتباطأ نمو تجارة السلع والخدمات العالمية أكثر هذا العام، من 3.4% في عام 2025 إلى 2.2% في عام 2026، مع تلاشي تأثير التخزين المسبق للسع الذي اتخذته البلدان لمواجهة التعريفات الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الدولي: انتعاش التجارة العالمية في 2025 وتباطؤ متوقع في 2026 وسط تحديات الرسوم الجمركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.