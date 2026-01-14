 القضاة: الأردن ولبنان سيوقعان 21 اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن الأردن ولبنان سيوقعان 21 اتفاقية تعاون، عقب انعقاد اجتماع اللجنة الأردنية اللبنانية العليا، في خطوة تعكس رغبة البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى التنسيق المشترك بينهما.

وأضاف القضاة، الأربعاء، أن اجتماع اللجنة العليا جاء بعد انقطاع طويل، وسبقه عقد اجتماع للجنة وزارية مشتركة من البلدين، وبحثت سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية منها.

وأوضح القضاة أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ولبنان لا يتجاوز 200 مليون دولار سنوياً، وهو حجم متواضع مقارنة بالإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين، مؤكداً السعي لزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق اللبنانية خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها تم التفاهم عليها خلال الفترة الماضية، وأسهمت في التوافق على رفع حجم التبادل التجاري والاقتصادي، وإطلاق مجلس أعمال أردني لبناني مشترك، إلى جانب العمل المشترك مع الدول المحيطة لتعزيز التعاون التجاري الإقليمي.

وأكد القضاة أن مخرجات اجتماع اللجنة العليا تعكس إرادة سياسية واقتصادية مشتركة للانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مراحل أكثر تقدماً، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التكامل الاقتصادي بينهما.

بلغ حجم التبادل التجاري (الصادرات والمستوردات) بين الأردن ولبنان 126.1 مليون دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2025، وفقا لبيانات اطلعت عليها "المملكة" صادرة عن غرفة تجارة عمان وتستند لدائرة الإحصاءات العامة.

ووفقا للبيانات بلغت الصادرة الأردنية إلى لبنان خلال تلك الفترة 72.2 مليون بينما المستوردات منها 53.9 مليون، حيث يميل الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والمستوردات) لصالح الأردن بقيمة 18.3مليون دينار.

كما بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى لبنان خلال العام 2024 قرابة 72.1 مليون دينار، مقارنةً بـ 58.5 مليون دينار خلال العام 2023، بارتفاع نسبته (23.2%)، أما المستوردات الأردنية من لبنان، فقد بلغت 69.1 مليون دينار في عام 2024، مقارنةً بـ 67.3 مليون دينار خلال العام 2023 بارتفاع نسبته (2.7%).

ووفق البيانات فإن أهم المستوردات الأردنية من لبنان حسب القيمة المستوردة للعام 2024 كانت منتجات صناعة الأغذية، آلات وأجهزة، منتجات نباتية منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها.

وبخصوص أهم الصادرات الأردنية إلى لبنان حسب القيمة المصدرة للعام 2024 فهي منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها، معادن عادية ومصنوعاتها منتجات نباتية، منتجات صناعة الأغذية.

ويترأس رئيس الوزراء جعفر حسّان ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت الأربعاء، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية – اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة.

وبدأت في العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ونظيره اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.