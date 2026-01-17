الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار الوضع الراهن وإمكان قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربات إلى إيران، ووضع قوات الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهّب قصوى، أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) الجمعة، شركات الطيران بتجنّب المجال الجوي الإيراني.

توصية بتجنّب المجال الجوي الإيراني

وكان ترامب توعّد إيران مرارا بتدخّل عسكري أميركي في حال قتلت محتجين، وشجّع المتظاهرين الإيرانيين على السيطرة على المؤسسات الحكومية، قائلا إن "المساعدة في طريقها" إليهم.



لكن بعد مرور أسبوعين على عرضه المساعدة لأول مرة، وبعدما قتلت القوات الإيرانية، وفق تقديرات، آلاف المتظاهرين، لم يسجّل أي تحرّك أميركي، لا بل شكر ترامب الجمعة إيران على إلغائها "كل عمليات الإعدام المقرّرة" بحق متظاهرين.