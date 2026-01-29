 ترامب يدرس ضربات ضد إيران ومسؤولون سعوديون وإسرائيليون في واشنطن

الرياض - كتبت رنا صلاح - نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستضيف هذا الأسبوع مسؤولين رفيعي المستوى من إسرائيل والسعودية في مجالي الدفاع والاستخبارات، لإجراء محادثات حساسة بشأن إيران، في وقت يدرس فيه ترامب خيار توجيه ضربات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض، فيما لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

خلفية التوتر

يأتي هذا التطور بعد تصريحات ترامب الأسبوع الماضي حول إرسال أسطول باتجاه إيران، مع تأكيده أنه يأمل في عدم اللجوء إلى استخدامه. الغموض ما زال يحيط بمدى جدية الخيار العسكري، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة إقليمية واسعة.

المواقف الإقليمية

إسرائيل: أوفدت مسؤولين إلى واشنطن لتبادل معلومات استخباراتية حول أهداف محتملة داخل إيران.

السعودية: بحسب أكسيوس، تسعى لتجنب حرب إقليمية أكبر عبر الدفع نحو حل دبلوماسي.

وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الرياض لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمليات عسكرية ضد طهران.