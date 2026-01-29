الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تقارير إعلامية أمريكية يوم الخميس، نقلا عن مسؤولين في واشنطن، عن حراك عسكري واستخباري مكوكي يقوده وفد من تل أبيب يزور الولايات المتحدة .

تنسيق استخباري إسرائيلي أمريكي حول أهداف في إيران

وأفادت المصادر أن رئيس المخابرات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي عقد سلسلة من الاجتماعات المغلقة مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) والبيت الأبيض، لإطلاع إدارة الرئيس دونالد ترمب على معلومات استخبارية حساسة تتعلق بالملف الإيراني.

وبحسب التسريبات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين، فإن الزيارة تهدف بشكل أساسي إلى تبادل بيانات استخبارية دقيقة بشأن "أهداف محتملة" داخل الأراضي الإيرانية.

ويأتي هذا التعاون الفني في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن طهران لا تبدو مهتمة بالانخراط في أي اتفاق سياسي يستند إلى "الشروط الأميركية القصوى"، مما يعزز فرضية انسداد الأفق الدبلوماسي.