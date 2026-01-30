 عاجل.. رئيس أوكرانيا يؤكد استحالة لقائه بـ«بوتين» في العاصمة الروسية موسكو

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استحالة تنظيم أي اجتماع مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، مشيرًا إلى عدم وجود اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بشأن المنشآت الحيوية للطاقة بين البلدين. زيلينسكي عبر عن ترحيبه بإمكانية انعقاد قمة للقادة لبحث الأزمة، مع تحديده شروطاً بعدم احتضان موسكو أو بيلاروسيا لهذا اللقاء.

استبعاد اللقاء في موسكو

في تصريحات مؤخراً، أوضح زيلينسكي أن الظروف الراهنة تجعل من المستحيل التلاقي مع بوتين. أكد على ضرورة وجود إرادة سياسية واضحة لإنهاء النزاع، محذرًا من ضرورة التوصل إلى مناقشات جادة بعيدًا عن عواصم الدول المعنية بالصراع.

تعليق منصات التفاوض

وجّه زيلينسكي انتقادات للجانب الروسي، مشيرًا إلى توقف عمليات تبادل أسرى الحرب، واصفًا ذلك بأنه يعرقل فرص التوصل إلى حلول وسط. أوضح أن المفاوضات لم تُحقق أي تقدم يذكر بخصوص القضايا الإقليمية حتى الآن.

الإشارة إلى الانضمام الأوروبي

سلط الضوء أيضًا على مستقبل أوكرانيا، حيث توقع زيلينسكي أن تكون البلاد جاهزة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027. هذه المساعي تأتي بالرغم من التحديات المستمرة التي تواجهها أوكرانيا منذ بداية النزاع.

دبلوماسية القمة في المستقبل

في إطار الحلول الدبلوماسية، أكّد زيلينسكي مجددًا أنه يرحب بانعقاد قمة مستقبلية، بشرط أن تُعقد في مكان محايد، وذلك لتيسير النقاشات حول الأزمات الحالية. تظل الدعوات مستمرة لإنهاء الصراع وإحلال السلام في المنطقة.