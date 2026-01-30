الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح، على موقف الجامعة الرافض لتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. جاء ذلك خلال تصريحات له لقناة القاهرة الإخبارية، حيث شدد على أن هذه السياسة تقوض فرص السلام في المنطقة، مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سيعقد مشاورات مهمة مع الممثل الأعلى لغزة، نيكولاي ملادينوف، وأعضاء المجلس التنفيذي في الفترة المقبلة.

بعثة الجامعة العربية تؤكد رفضها لتوسيع الاستيطان في الضفة لما له من تأثير على السلام

السلطة الفلسطينية ودورها في غزة

أوضح عبد الفتاح أنه لا مبرر لعرقلة إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، خاصة بعد العثور على جثة أخيرة. وأكد على ضرورة أن تبقى السلطة الفلسطينية طرفا فاعلا في العمليات الجارية في القطاع، لضمان حسن إدارة الأمور هناك.

العراقيل الإسرائيلية

كشف السفير العربي أن إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بالصورة التي تعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ورأى أن هذه السياسات تستهدف تقويض الالتزامات تجاه الشعب الفلسطيني.

قرارات مجلس الأمن وتحذيرات

لفت عبد الفتاح إلى أن قرارات مجلس الأمن تؤكد على عدم جواز تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم، كما تدعو إلى وحدة الأراضي الفلسطينية. كان تصريحه دعما لموقف الجامعة العربية الداعي إلى استقرار المنطقة ورفض أي انتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

الرفض العربي للتوسيع الاستيطاني

جدد السفير التأكيد على الرفض العربي القاطع لتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة إنهاء المتغيرات السلبية التي تطرأ على الأراضي الفلسطينية وتعزيز فرص السلام.