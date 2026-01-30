الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت مصادر عسكرية إيرانية اليوم أن الجيش الإيراني في حالة تأهب قصوى، مشيرًا إلى أن أي هجوم يتعرض له سيُقابل برد حاسم وفوري، وأكدت على أن بلادها تمتلك القدرة على استهداف القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة بدقة كبيرة. هذه التصريحات جاءت وسط أجواء مشحونة بالتوترات المتزايدة بين طهران وواشنطن.

الجيش الإيراني يؤكد: قواعد أمريكية في المنطقة تحت تهديد صواريخنا المتطورة

تحذيرات وزارة الدفاع الإيرانية

أفادت وزارة الدفاع الإيرانية بأن هناك عددًا من القواعد الأمريكية والتي تقع ضمن مدى صواريخها، موضحة أن أي اعتداء على إيران سيقابل بإجراءات عسكرية سريعة. كذلك حذرت من تداعيات تلك الأعمال على استقرار المنطقة.

استعدادات الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك تحركات أمريكية ملحوظة في المنطقة، حيث تستعد سفينة حربية أمريكية للرسو في خليج إيلات، تحسبًا لأي تصعيد محتمل من جانب إيران. في هذا السياق، تجري المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مناقشات حول سبل تعزيز الأنظمة الدفاعية.

الأوضاع الأمنية في تل أبيب

كبار قادة جيش الاحتلال أجروا تقييمًا للأوضاع الأمنية في أعقاب التصريحات الإيرانية، مؤكدين أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع واشنطن حول سيناريوهات الهجوم المحتملة وتداعياتها. كما تم التأكيد على غياب أي مفاوضات دبلوماسية جدية مع إيران في الوقت الحالي.

تنسيق عسكري أمريكي إسرائيلي

تواجد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حاليًا في واشنطن، في إطار التنسيق لتوجيه ضربة عسكرية محتملة ضد إيران. الترتيبات العسكرية مستمرة، وذلك وسط تزايد حدة التأهب من كلا الجانبين، مما يعكس توتر العلاقات الحالية بين طهران وواشنطن.