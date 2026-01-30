الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى بدء حوار وطني شامل برعاية مصرية، حيث أوضح أنه يجب أن تبدأ هذه المناقشات بحوار ثنائي بين حركتي فتح وحماس. خلال ظهوره ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أكد الرجوب ضرورة توحيد الهوية الوطنية الفلسطينية لتشمل جميع الأراضي الفلسطينية من رفح إلى جنين، مشددًا على أنها تمثل إطارًا سياسيًا متكاملًا.

دعوة أمين سر «فتح» لمصر لقيادة حوار وطني فلسطيني يهدف لتوحيد الرؤية السياسية

مراحل الحوار الوطني

أفاد الرجوب أن الحوار المزمع يتمحور حول ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بتفاهمات بين حركتي فتح وحماس، تليها مرحلة حوار وطني شامل يضم جميع الفصائل والقوى المجتمعية. الهدف من هذه المرحلة هو الوصول إلى اتفاق حول الحل السياسي وآلية مواجهة الاحتلال.

رؤية فتح للمقاومة

أكد الرجوب أن حركة فتح تعتبر المقاومة الشعبية الشاملة الأنجع في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أهمية أن تُبنى الدولة الفلسطينية المنشودة على أساس سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد، محذرًا من الفوضى بأنواع السلاح وضرورة تطبيق قانون واحد.

أهمية الحوار لتوحيد الصف الفلسطيني

أبرز الرجوب أن الحوار الوطني يُعدّ أمرًا لا بد منه لتحقيق الوحدة الفلسطينية، محذرًا من التناحر الذي قد يؤدي إلى تفكك الصفوف. كما أشار إلى ضرورة استثمار الجهود المصرية في دعم هذا الحوار للإسهام في بناء رؤية سياسية موحدة.

فتح وحماس في طليعة الحوار

أوضح الرجوب أن وجود حركتي فتح وحماس في مقدمة الحوار يُعتبر أساسًا لإنجاحية هذه العملية. وأكد على الأهمية المتزايدة للمشاورات بين الفصائل لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني تحت مظلة واحدة.