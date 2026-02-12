الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل، أن بلاده ترحب بالشركات الأردنية والمستثمرين للمشاركة في بناء منظومة رقمية حديثة تخدم البلدين والمنطقة.

وزير الاتصالات السوري: نرحب بالشركات الأردنية لبناء منظومة رقمية

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل، أن بلاده ترحب بالشركات الأردنية والمستثمرين للمشاركة في بناء منظومة رقمية حديثة تخدم البلدين والمنطقة. وقال هيكل خلال مشاركته في جلسات منتدى الاستثمار الأردني السوري الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين في دمشق، أن قطاع الاتصالات والتقنية في سوريا يتحرك بوتيرة سريعة، ضمن رؤية إصلاحية شاملة. ولفت النظر إلى أن التجربة الأردنية في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات اعتمدت على الكفاءات الوطنية، وهو النموذج ذاته الذي تتبناه سوريا حاليا، مؤكدا أن التشابه بين البلدين يعزز فرص تبادل الخبرات، خاصة في إدارة الموارد بكفاءة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وبين هيكل أن بلاده اختارت الأردن كأول وجهة لزياراتها الخارجية، حيث جرى تعزيز التعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، ما أسفر عن تأسيس أربع إلى خمس شركات سورية أردنية مشتركة بدأت بالفعل دخول السوق. وأضاف أن التقارب والالتزام القائم بين سوريا والأردن يشكل فرصة استراتيجية لقطاع الأعمال في البلدين، لافتا النظر إلى أن المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية تفتح أفقا غير مسبوق للتعاون الاقتصادي والاستثماري. وأشار هيكل إلى أن سوريا تمر اليوم بمرحلة "إعادة تأسيس الدولة" على قواعد جديدة، تستعيد فيها شخصيتها التجارية وقدرتها على بناء التحالفات ومد الجسور، معتبرا أن الأردن، بوصفه الجار الأقرب وصاحب التجربة المميزة في احتضان السوريين خلال سنوات الأزمة، يمثل شريكا طبيعيا في هذه المرحلة. وأوضح أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سوريا يشهد نموا متسارعا، ويعد من القطاعات الحيوية التي تجمع بين الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الرقمية، ما يجعله جاذبا للشركات الكبرى وصناديق الاستثمار، إلى جانب الشركات المتوسطة القادرة على التوسع إقليميا. ونصح هيكل الشركات الراغبة بدخول السوق السورية بالعمل عبر شراكات مع شركاء سوريين، لتعزيز فرص النجاح وفهم خصوصية السوق المحلية. وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، كشف هيكل عن إطلاق مشروع “سيلك لينك” لبناء العمود الفقري لشبكة الإنترنت في سوريا، وهو مشروع استراتيجي تم توقيعه بعد منافسة عالمية شاركت فيها 18 شركة، مؤكدا أن الاستثمار سيرفع جودة الاتصالات ويعزز ربط المدن والمناطق المختلفة. وأضاف أن المشروع سيتيح تمرير سعات ضخمة من البيانات عبر الأراضي السورية باتجاه الجنوب، ما يخلق فرصا إضافية للشبكات الأردنية في نقل البيانات وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الاتصالات، مشيرا إلى العمل على إنشاء محور مشترك سوري أردني لنقل البيانات. وأعلن عن مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للألياف الضوئية داخل المدن السورية باستثمارات تقارب ملياري دولار، إلى جانب فرص استثمارية في قطاع مزودي خدمات الإنترنت ، مؤكدا أن هناك توجها لتوحيد بعض البنى التشغيلية لشركات الاتصالات بما يرفع الكفاءة ويخلق فرصا استثمارية جديدة. وأشار هيكل إلى أن سوريا تحتاج لما يقارب 5 آلاف برج اتصالات إضافي لتحسين جودة الخدمة، ما يمثل فرصة مهمة أمام المستثمرين، إضافة إلى الفرص الواسعة في مجالات التحول الرقمي، والخدمات التقنية، والتدريب وبناء القدرات.: نرحب بالشركات الأردنية لبناء منظومة رقمية

