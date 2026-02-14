الرياض - كتبت رنا صلاح - تعادل فريقا البقعة وشباب الأردن بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي جرت السبت، على استاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة، في ختام منافسات الجولة الـ15 من دوري المحترفين لكرة القدم.

تعادل البقعة وشباب الأردن بدوري المحترفين لكرة القدم

وسجل للبقعة اللاعب حمزة الصيفي، فيما سجل لشباب الأردن أحمد أيمن.



ورفع البقعة رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، بينما وصل شباب الأردن إلى 13 نقطة في المركز الثامن.



ويتصدر فريق الرمثا الدوري برصيد 33 نقطة، فيما جرى تأجيل مباراة الفيصلي والحسين.