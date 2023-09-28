أخبار اليمن : قيادات سياسية وحزبية تهنئ أبو راس بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر

قيادات سياسية وحزبية تهنئ أبو راس بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبرتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس برقيات تهانٍ من قيادات سياسية ومسئولي أحزاب وتنظيمات سياسية يمنية وذلك بمناسبة حلول العيد الوطني الـ61 لثورة 26 سبتمبر الخالدة.

وعبّرت قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية باسمائها ونيابة عن كوادر واعضاء أحزابها عن خالص تهانيها لرئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين أبو راس، وقيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة حلول العيد الـ61 للثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962م، متمنية اعادة هذه المناسبة وقد تحقق للوطن والشعب اليمني الامن والسلام والرخاء والازدهار والنصر المبين.

وفي هذا السياق عبّرالأمين العام لحزب جبهة التحرير، عضو المجلس الأعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، خالد جيوب الردفاني، عن اسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر وقيادات وقواعد وحلفاء وانصار المؤتمر الشعبي العام والى كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة الخالدة التي انهت وإلى الابد "حكم الاستبداد الدكتاتوري المتسلط البغيض."

واكد خالد الردفاني أن ثورة 26سبتمر كانت وستظل نورا ساطعا ووهجا متلألئ لاينطفئ " يضيء لنا دروب الحرية ويكرس قيم العدل والمساواة ويرسم لنا طريق العزة والاباء والكرامة ويجسد لنا مداميك الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة بعيدا عن حكم الفرد والاستبداد والطغيان".

مترحماً في ختام برقيته على أرواح شهداء الثورة اليمنية 26سبتمبر1962م وال 14 من اكتور 1963م.

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وفي برقية مماثلة اعتبر عبدالمجيد ناجي الحنش، الامين العام للحزب الناصري الديمقراطي، في برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام، اعتبر الاحتفال بالاعياد الوطنية للثورة اليمنية الخالدة (26 سبتمبر- 14 أكتوبر- 30 نوفمبر) هو نوع من الوفاء للتضحيات العظيمة والكبيرة التي قدمها المناضلون والثوار والاحرار في سبيل انهاء النظام الامامي المتخلف وطرد الاحتلال البريطاني من جنوب الوطن.

مشيرا كذلك الى ان الثورة اليمنية 26 سبتمبر ضمنت للشعب اليمني حقوقه في المساواة والعدالة والحصول على الخدمات الحياتية التي كانت منعدمة في شمال الوطن او محكومة بما يقدمه المحتل في جنوبه .

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وبالمثل عبر اسماعيل الجلعي، الامين العام لحزب المستقبل الديمقراطي، في برقية تهنئة بالمناسبة لرئيس المؤتمر الشعبي العام عن اسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الواحد والستون لعيد 26 من سبتمبر المجيد، " والتي لا تزال تأتي الايام بذكرها العطره حينما اخرجت الشعب اليمني من الظلمات الى النور"

وأضاف الجلعي :" و بهذه المناسبة العظيمة التي من الله علينا بها نسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب اليمن العظيم بالتقدم والازدهار، والخير والسلام، و ان يجعلكم الله دائما و ابدا رمزا شامخا امام كل مستهتر بالجمهورية وثورتها و اهدافها.".

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وبمناسبة احتفالات الشعب اليمني العظيم بالذكرى( 61 ) لثورة سبتمبر المجيدة تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين أبو راس برقية تهنئة بهذه المناسبة من قيادة وأعضاء حزب التحرير الشعبي الوحدوي و حزب الرابطة اليمنية.

وفي البرقية اعتبرت قيادة الحزبين " تزامن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية 26 سبتمبر وقدوم عيد ثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة، انما يعد تجسيداً لواحدية الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وارتباطها بتطلعات شعبنا لتحقيق أهدافها النبيلة.

مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يمن على اليمن الحبيب بالنصر والتحرير والتقدم والازدهار، وأن يتحقق " لشعبنا الصامد كل ما يصبو إليه من خير وسؤدد وأن تعود هذه المناسبة وقد تجاوز شعبنا هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن المعاصر، وتوقف العدوان وانكسر الحصار وحل السلام كل ربوع اليمن السعيد".

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وفي برقية مماثلة بالمناسبة قال عبدالعزيز البكير، الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي، وزير الدولة في حكومة الإنقاذ الوطني، ان الثورة اليمنية الخالدة الـ 26 من سبتمبر "‏تظل حجر الزاوية في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، المجسدة لإرادة الشعب اليمني في التحرر من الإستبداد والإستعمار."

داعيا الى وجوب استذكار أهمية التضحية من أجل التقدم في تحقيق كامل أهدافها، وأن يكون الإحتفال بذكراها الـ61 دافعًا للعمل المشترك في بناء مستقبل مشرق لليمن وشعبه.

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الى ذلك قال الامين العام لحزب الحوار الوطني، مختار ناجي علي يونس، " إن ثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة تبقى هي نقطة التحول الأجمل والأعظم في تأريخ اليمن واليمنيين"، مشيرا في برقية تهنئة مماثلة، الى انطلاق ثورة 26 سبتمبر من الواقع، وفق أهداف وطنية واضحة وبوعي وإدراك كامل بما هو كائن وما سيكون ، وتحقيقها لكل اليمنيين كل ما كانوا يحلمون به من حرية وإستقلال ووحدة وسلام وديمقراطية ورخاء وإزدهار..

وأضاف :"ستظل ثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة راسخة في أذهاننا وشعلتها متوهجة في عيوننا ما دامت قلوبنا تنبض بالحياة"، وقال :" وسنغرس أهدافها وثقافتها في عقول وقلوب أبنائنا جيلا بعد جيل ليظل حبها والحفاظ عليها هو الركن الثالث بعد الله والوطن."

سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالف خير ، والوطن بخير والشعب ينعم بالسلام والحرية والوحدة والرخاء والإزدهار.

