أخبار اليمن : مشائخ سقطرى يحذرون من عسكرة الأرخبيل

مشائخ سقطرى يحذرون من عسكرة الأرخبيلعقد مشائخ ووجهاء وأعيان أرخبيل سقطرى، اجتماعاً موسعاً تطرق إلى عدد من القضايا وآخر المستجدات التي شهدها المحافظة، وفي مقدمتها التوترات والاستفزازات الأمنية غير المسبوقة.

وأشاد المجتمعون بحنكة وحكمة شيخ مشائخ سقطرى عيسى سالم بن ياقوت، وتعامله الايجابي مع الجهات الأمنية الموالية لقوى الاحتلال، التي اعترضته ومنعت، الخميس الماضي، سفرة، بهدف سعيها لافتعال المشكلات والمواجهات داخل المحافظة، محذرين من عسكرة الأرخبيل وإثارة الفوضى.

واعتبروا أن جريمة اعتراض الشيخ عيسى سالم بن ياقوت من السفر تعد مخالفة قانونية واضحة وإجراء غير سليم من قبل السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية الموالية جميعها لقوى الاحتلال، مؤكدين رفضهم القاطع لها لكونها تعد استفزازا لكل أبناء ارخبيل سقطرى.

وحمّل بيان صادر عن الاجتماع، السلطة المحلية الموالية لقوى الاحتلال كامل المسؤولية عن ترويع المواطنين، وحذروا من تبعات استمرار عسكرة الأرخبيل واستحداث عديد من النقاط العسكرية لترويع وخطف المواطنين الآمنين.

واعتبر البيان أن خلق توترات ومظاهرات مسلحة واستحداث نقاط أمنية هنا وهناك يعد أمرا مرفوضا بحكم أن الجميع يعيش في منطقة أمنية وليس هناك أي دواعي لهذه التوترات المظاهر المسلحة التي يلاحظونها.

وقال البيان ان اعتقال الاشخاص وايداعهم في السجون الخاصة التابعة لما يسمى الحزام الامني ، يعد أمرا مخالفا للنظام والقانون ومرفوضا من قبل الجميع.

ويرى المشاركون في الاجتماع أن عسكرة الجزيرة وترويع المواطنين الآمنين يعد أمر غير مقبول، لكون الجزيرة وأهلها تجنح للسلم دائماً وتنبذ الفوضى والعنف وملشنة المحافظة.

ودعا المجتمعون إلى التوقف الفوري عن ممارسة تلك السلوكيات الخاطئة وغير القانونية، وطالبوا بذات الوقت بضرورة القيام برفع النقاط الأمنية، التي تتبع الموالين للاحتلال، من كل المواقع وبصورة عاجلة.

وحمل البيان السلطة المحلية التابعة لقوى الاحتلال كامل المسؤولية عما يحدث من ممارسات، ومن عواقب استمرار مضيها في التمادي في ملشنة المحافظة وعسكرتها.