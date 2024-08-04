أخبار اليمن : غزة.. 1040 شهيداً بقصف 172 مركزاً للإيواء

غزة.. 1040 شهيداً بقصف 172 مركزاً للإيواءبلغ عدد مراكز الإيواء والمدارس التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، 172 مركزا ومدرسة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، ما خلف مئات الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له اليوم، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا داخل المدارس المأهولة بالنازحين تجاوز 1040 شهيدا، مشيرا إلى المدارس التي تؤوي النازحين بعضها حكومي وبعض يتبع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكد البيان أن قوات الاحتلال تركز في قصفها بشكل كبير على استهداف النازحين المدنيين داخل المدارس ومراكز الإيواء، كما تستهدف تجمعات النازحين المدنيين في المناطق التي يزعم الاحتلال أنها "آمنة".

وأضاف أن استهداف النازحين يأتي وفق مخطط للاحتلال يهدف إلى القتل العمد لأكبر عدد من المدنيين، في ظل تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، فضلا عما تعانيه الطواقم الطبية من ضغط هائل بسبب نقص المعدات والمستلزمات الصحية والطبية في المنشآت التي لا زالت صامدة وتقدم خدماتها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف مدرستين تؤويان نازحين في مدينة غزة في وقت سابق اليوم، ما أسفر عن ارتقاء 30 شهيدا وإصابة العشرات بجروح، في تواصل لمخطط استهداف المراكز والمدارس التي تؤوي نازحين وكذلك مناطق تجمعات المدنيين التي أعلنها الاحتلال في وقت سابق مناطق آمنة وأجبر السكان على ترك منازلهم والنزوح إليها.

وتتواصل مجازر الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة مع استمرار العملية البرية التي يشنها الاحتلال في مدينة غزة وتستهدف عددا من أحيائها، وسط تهجير آلاف النازحين وإجبار السكان على النزوح، ما تسبب في أزمة خانقة لعدم توفر أماكن آمنة لآلاف الأسر التي وجدت نفسها دون مأوى.