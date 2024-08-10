أخبار اليمن : بوريل عن مجرزة "التابعين": مرعبة وغير مبررة

بوريل عن مجرزة "التابعين": مرعبة وغير مبررةأدان جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات.

وقال بوريل، في منشور عبر حسابه على منصة "اكس" اليوم، إن "الصور التي التقطت من مدرسة إيواء في غزة تعرضت لضربة إسرائيلية، مع عشرات الضحايا الفلسطينيين، مرعبة".

وأضاف أنه تم استهداف ما لا يقل عن 10 مدارس في الأسابيع الماضية، "ولا يوجد أي مبرر لهذه المجازر، وإننا نشعر بالفزع إزاء العدد الإجمالي الرهيب للوفيات".

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه قتل أكثر من 40 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب، مؤكدا أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لوقف قتل المدنيين وتأمين إطلاق سراح الأسرى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة المئات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 فلسطينيا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.