أخبار اليمن : صحة غزة: 39 ألفاً و965 شهيداً منذ 7 أكتوبر

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صحة غزة: 39 ألفاً و965 شهيداً منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و965 شهيداً، و92 ألفاً و294 مصاباً. صحة غزة: 39 ألفاً و965 شهيداً منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و965 شهيداً، و92 ألفاً و294 مصاباً. وذكرت الوزارة في بيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منهما للمستشفيات 36 شهيداً و54 مصاباً. ونوهت بأن الآلاف من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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