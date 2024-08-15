أخبار اليمن : مستوطنون صهاينة يضرمون النار بأراض فلسطينية

مستوطنون صهاينة يضرمون النار بأراض فلسطينيةأشعل مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، النار في الأراضي الزراعية الفلسطينية بمنطقة سهل رامين شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال مواطنون من بلدة رامين ، إن مستوطنون أشعلوا النار في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في السهل المزروعة بأشجار الزيتون والتين، لتمتد شرقا باتجاه أراضي دير شرف غرب نابلس، مما أدى لاحتراق عشرات الأشجار.

وأضافوا أن طواقم الدفاع المدني هرعت لإخماد النيران إلى جانب المواطنين الذين منعهم المستوطنون من الوصول الى أراضيهم، والاعتداء عليهم بالضرب والاشتباك بالأيدي، وأطلقوا الرصاص باتجاههم.

يذكر أن المستوطنون الصهاينة صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق مزارعي بلدة رامين وأراضيهم، لإجبارهم على مغادرة أراضيهم، بحجة إقامة بؤرة استعمارية عليها.

