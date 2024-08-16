أخبار اليمن : حماس ترفض شروط نتنياهو الجديدة

حماس ترفض شروط نتنياهو الجديدةأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء اليوم الجمعة عن رفضها للشروط الجديدة التي وضعها الكيان الصهيوني في الاتفاق المقترح في الدوحة خلال يومين من المفاوضات حول هدنة في قطاع غزة .

وقال مصدر مسؤول في الحركة إن وفد العدو الصهيوني وضع شروطا جديدة في سياق نهج رئيس وزراء دولة العدو بنيامين نتنياهو لتعطيل المفاوضات، مثل إصراره على إبقاء قوات عسكرية في منطقة الشريط الحدودي في محور فيلادلفيا، وطلب أن يكون له الحق بوضع " الفيتو" على أسماء أسرى وإبعاد أسرى آخرين خارج فلسطين.

وأكد المصدر أن حماس لن تقبل بأقل من وقف كامل للنار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة طبيعية للنازحين، وصفقة تبادل بدون قيود وشروط العدو الصهيوني.

وكانت جولة جديدة من المفاوضات قد انطلقت في العاصمة القطرية الخميس في محاولة للتوصل إلى هدنة من شأنها أن تتيح تبادلا للرهائن المحتجزين في قطاع غزة والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية.