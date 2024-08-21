أخبار اليمن : الأونروا: لا مكان آمن بغزة وسكانه ينتظرون الموت

الأونروا: لا مكان آمن بغزة وسكانه ينتظرون الموتحذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، من أنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية، معتبرة أن فلسطينيي القطاع "يبدو وكأنهم ينتظرون الموت".

وقالت المتحدثة باسم "الأونروا" لويز ووتريدج، عبر منصة "إكس": "ما من مكان آمن في غزة الآن. يبدو الأمر وكأن الناس ينتظرون الموت".

وأضافت ووتريدج، أن "المناطق التي كانت داخل ما تسميه إسرائيل بالمنطقة الإنسانية أصبحت الآن خط مواجهة"، مشيرة إلى أن سكان غزة باتوا على بعد "بضعة مبانٍ من خط المواجهة".

من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في آخر تحديث له، إن "الأعمال العدائية المتواصلة وأوامر الإخلاء المتكررة في غزة استمرت في تقييد عمليات الإغاثة التي كانت تواجه بالفعل قيودا في الوصول ونقص الوقود وتحديات أخرى".

وأفاد مكتب "أوتشا" بأن أجزاء من طريق صلاح الدين، وهو ممر حيوي للبعثات الإنسانية من جنوب إلى شمال القطاع، كانت ضمن أمر إخلاء أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، لسكان مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشار إلى أن "هذا جعل من المستحيل تقريبا على عمال الإغاثة التحرك على طول هذا الطريق الرئيسي".

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة من أحياء في وسط دير البلح صباح اليوم الأربعاء.

واعتبر مكتب "أوتشا" أن الطريق الساحلي في غزة "ليس بديلا قابلا للتطبيق" فيما يخص إيصال المساعدات، موضحا أن الشواطئ على طول هذا الطريق "مكتظة بالملاجئ المؤقتة" للفلسطينيين الذين تم تشريدهم من منازلهم.