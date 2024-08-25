أخبار اليمن : سيول الأمطار تقتل امرأتين في مأرب

سيول الأمطار تقتل امرأتين في مأرب
توفت امرأتان اليوم جراء السيول المتدفقة بسبب الأمطار الغزيرة التي مَنَّ الله بها على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب.
وأوضح مصدر طبي بالمحافظة، أن المواطنتين مطرة أحمد محمد الأشول ـ 30 عاما وزرعة صالح ناصر الجبري ـ 22 عاما، توفتا بعدما جرفتهما سيول الأمطار في عزلة آل أحمد بالمديرية.
وحذر مصدر في لجنة الطوارئ بالمحافظة المواطنين من المرور عبر الأودية ومجاري السيول والبرك خلال هطول الأمطار الغزيرة حفاظا على سلامتهم.
وكانت سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المديرية قد تسببت في جرف مساحات واسعة من الأراضي والمحاصيل الزراعية.
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