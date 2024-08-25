أخبار اليمن : أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة

أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلةأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن "كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو طالما استمر العدوان على أهلنا وشعبنا".

وبارك أبو عبيدة في تغريدات له نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "تيليغرام"، مساء الأحد، "عملية الرد الأولي للأخوة في حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر".

وقال: "نقدر التضحيات الغالية لأهلنا في لبنان ومقاوميه الأبطال".

وأوضح الناطق باسم القسام أن "عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان منذ طوفان الأقصى، فلا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أية جبهة".