شيبان يشيد بجهود مستشفى الثورة بالحديدة
التقى وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان اليوم رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة الدكتور خالد سهيل.
جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بسير العمل بالهيئة وسبل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وكذا الدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة تجاه المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها الحديدة وعدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.
وفي اللقاء، أشاد الوزير شيبان بالجهود المبذولة والخدمات التي قدمتها الهيئة للمتضررين سواء من أبناء الحديدة ومديرياتها أو من مدينة وصاب بمحافظة ذمار.
وأشار إلى أن الهيئة تحظى باهتمام بالغ وسيتم دعمها بإنشاء وحدة للغسيل الكلوي لتخفيف معاناة المرضى وخصوصاً المتواجدين في أقسام الرقود والعنايات المركزة.
من جانبه ثمن رئيس الهيئة اهتمام قيادة وزارة الصحة بالهيئة ودعمها في كافة الجوانب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شيبان يشيد بجهود مستشفى الثورة بالحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.