أخبار اليمن : إسقاط طائرة أمريكية جديدة في أجواء مأرب

إسقاط طائرة أمريكية جديدة في أجواء مأرب
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط الطائرة الأمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.
وأشارت إلى أن هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة.
وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تأدية واجباتِها الجهادية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمن، وأنها بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية في منطقة العمليات البحرية.
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