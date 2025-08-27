أخبار اليمن : صنعاء تحذّر من استهلاك هذا المنتج: "خطر قاتل"

صنعاء تحذّر من استهلاك هذا المنتج: "خطر قاتل"حذرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة من تداول واستهلاك منتج "أرز بسمتي سيلا طويل الحبة" ماركة ROYAL GOLDEN – Ali Baba.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أن هذا المنتج يحتوي على مستويات غير آمنة من المبيدات الحشرية تتجاوز الحدود المسموح بها حسب إخطار نظام RASFF الأوروبي للإنذار السريع، مما يشكل خطرا على صحة المستهلكين.

وبينت الهيئة تفاصيل المنتج موضوع التحذير كالتالي:

اسم المنتج: أرز بسمتي سيلا طويل الحبة – درجة أولى Sella Basmati Rice (Parboiled) .

الماركة أو الإسم التجاري: ROYAL GOLDEN - Ali Baba، الوزن: 5 كيلوغرامات، تاريخ الانتهاء: 15-10- 2026م، بلد المنشأ: Pakistan، رقم مسلسل الإنتاج: L 15- 10-26، نوع العبوة: بلاستيكية، اسم الشركة المنتجة: Umar Traders Pakistan .

وشددت على جميع المراكز الرقابية والمنافذ الحدودية ضرورة التحري واتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول المنتج إلى اليمن، وكذا قيام الجهات الرقابة الميدانية المختصة بتكثيف حملات التفتيش للتحقق من خلو الأسواق المحلية من أي كميات منه.

وأهابت الهيئة بالمواطنين الإبلاغ عن أي تواجد للمنتج آنف الذكر في السوق عبر الرقم المجاني للهيئة أو عبر أرقام الجهات المختصة ذات العلاقة بالرقابة الميدانية: (8001222)، (174)، (01277038).