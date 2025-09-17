أخبار اليمن : إغلاق موسم اصطياد الجمبري

إغلاق موسم اصطياد الجمبريأعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية، ابتداءً من تاريخ 24 ربيع الأول 1447هـ الموافق 16 سبتمبر 2025م، وحتى إشعار آخر.

ودعت الوزارة في قرار صادر عنها الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر إلى حصر كميات الجمبري الساحلي المخزنة في الثلاجات لدى المصدرين، ورفع النتائج إلى الوزارة.

وأكدت أنها ستتخذ العقوبات القانونية بحق من يثبت مخالفته لأحكام هذا القرار، وفقًا لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية، وبما يسهم في حماية مخزون الجمبري من الاستنزاف.

كما دعت الوزارة الصيادين إلى تغيير شباك الصيد بحيث يكون طول عين كيس الشبكة (38 ملم).

وكلفت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر ومصلحة خفر السواحل بتشديد الرقابة البحرية خلال فترة الإغلاق.