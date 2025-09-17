أخبار اليمن : صنعاء: تشييع رسمي وشعبي مهيب لـ32 صحفياً

صنعاء: تشييع رسمي وشعبي مهيب لـ32 صحفياًشُيعت بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي رسمي وشعبي مهيب، جثامين 32 صحفياً استشهدوا جراء غارات شنها العدو الصهيوني الأربعاء الماضي على صحيفتي 26 سبتمبر واليمن في حي التحرير.

وخلال التشييع الذي تقدّمه القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ومفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين ونائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني، أدان المشيعون الجريمة البشعة التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني باستهدافه حي التحرير وسط العاصمة صنعاء المكتظ بالسكان وأسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات.

وأشاروا إلى أن الجريمة الصهيونية، ليست غريبة على كيان تأسس منذ اليوم الأول على سفك الدماء واستباحة الأرواح وثقافة النازية والعنصرية، مؤكدين أن الجريمة لن تثني الشعب اليمني عن موقفه الثابت الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمجاهدين في غزة.

وأوضح المشيعون، أن مثل هذه الجرائم المروعة، ما كان لها أن تحدث لولا الدعم الأمريكي، والغربي وتخاذل الأنظمة العربية والإسلامية وصمتها عن جرائم الإبادة التي يرتكبها كيان العدو في غزة، فضلًا عن عدم توفيرها رافعة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المجرّمة لما يقترفه الكيان الصهيوني من انتهاكات يندى لها جبين الإنسانية.

واعتبروا استهداف العدو الصهيوني، للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، انتهاكًا سافرًا للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، مبينين أن عدوان كيان العدو طال الأطفال والنساء والبنية التحتية للمستشفيات والمدارس والأعيان والمنشآت المدنية، وصولًا إلى استهداف المؤسسات الإعلامية والصحفيين، باعتبار ذلك جُرماً أصيلاً في ثقافته.

وعبروا عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأسر الشهداء وأهاليهم وللوسط الصحفي والإعلامي والشعب اليمني بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهاليهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

حضر التشييع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية وأهالي وزملاء الشهداء.