أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 68229

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 68229ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى 68,229 شهيدًا 170,369 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة بلغ 13 شهيدًا (منهم 7 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و6 شهيد انتشال)، و8 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) بلغ احمالي الشهداء: 87، و إجمالي الإصابات: 311، و إجمالي الانتشال: 432، كما تم استلام 15 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 165 جثة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

