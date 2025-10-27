أخبار اليمن : الحديدة: صرف مساعدات نقدية لـ800 أسرة

الحديدة: صرف مساعدات نقدية لـ800 أسرةدشنت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع الحديدة، اليوم، مشروع المساعدات النقدية للأسر الأشد فقراً في مديرية كمران، بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتكلفة 56 مليون ريال.

يستهدف المشروع 800 أسرة من الفئات الأشد احتياجاً، في إطار الجهود الإنسانية التي تنفذها الجمعية للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية في المناطق المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأوضح المدير التنفيذي لفرع الجمعية جابر الرازحي، أن المشروع يأتي امتداداً لتدخلات الجمعية الإغاثية والإنسانية الهادفة إلى تعزيز صمود الأسر المحتاجة ودعم قدرتها على مواجهة التحديات المعيشية.

وأشاد بالدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثمناً جهود متطوعي الجمعية في عمليات الحصر والتسجيل والتنفيذ لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين بشفافية وكفاءة عالية.

وأكد الرازحي أن فرع الجمعية في الحديدة سيواصل تنفيذ برامجه الإنسانية والإغاثية بالتنسيق مع السلطات المحلية والشركاء الدوليين، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

من جانبه، أشاد مدير مديرية كمران عبده مدني بجهود جمعية الهلال الأحمر اليمني، مشيراً إلى أن هذا التدخل الإنساني يأتي امتداداً لجهود الجمعية السابقة في توزيع المساعدات الغذائية خلال شهر أغسطس، والمساعدات النقدية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح أن جزيرة كمران تفتقر إلى العديد من الخدمات الأساسية في الجوانب الصحية والتربوية والتنموية، ما يجعل من مثل هذه المشاريع الإغاثية ذات أهمية كبيرة لتخفيف معاناة الأهالي وتحسين مستوى المعيشة.

