ارتفاع شهداء الإبادة بغزة إلى 68527
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 68,527 شهيدًا و 170,395 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، فيما ارتفع عدد الجثامين التي تم التعرف على هويتها إلى 72 شهيداً من الجثامين التي تم استلامها من العدو الصهيوني.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 شهداء تم انتشالهم، و 13 إصابة بنيران جيش العدو.
وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 93، وإجمالي الإصابات 337، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 472.
وأشارت إلى أنه تم التعرف حتى الآن على 72 جثمان من أصل 195 من جثامين الشهداء المفرج عنها وتم استلامها من قبل العدو الإسرائيلي.
وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع شهداء الإبادة بغزة إلى 68527 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.